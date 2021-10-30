Авиабилет в Самолву за 3 рубля, балаган для кинематографа, подлинные письма с фронта – в Пскове презентовали книгу о деревнях восточного Причудья

19:11, 30 октября 2021, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова состоялась презентация книги «Восточное Причудье. Путешествие со смыслом», сообщили в Псковской городской библиотеке. Книгу читателям представила автор – заместитель директора музея истории Ледового побоища Татьяна Наместникова.

Она рассказала, что на этот труд её вдохновила книга Леонида Михайлова «Поселения Чудско-Псковского озера», которая вышла в Эстонии ещё в нулевых и переиздавалась в 2016 году. В ней рассказывается о 14 деревнях на западном побережье озера. Татьяна Наместникова отметила, что после этого Россия просто обязана восстановить историю деревень восточного Причудья и взялась за работу, на которую ушло два с половиной года.

В результате длительной работы у Наместниковой получился сборник документальных материалов о 34 деревнях и трёх островах у восточного побережья Чудского и Тёплого озёр, которые она лично объездила, чтобы поговорить с местными жителями. За два с половиной года работы автор взяла 125 интервью, отсканировала более 700 фотографий из личных архивов, побывала в такой глубинке, где люди неделями живут без света и автолавки.

Всего у Татьяны Наместниковой было собрано 250 часов уникальных аудиозаписей, на расшифровку которых ушли несколько месяцев. Кроме того, она изучила 150 архивных материалов, многие из которых опубликованы впервые.

Некоторые из этих материалов не вошли в и без того огромную книгу, и теперь автор надеется, что они пригодятся Государственному архиву Псковской области и Гдовскому музею истории края.

За время работы над этой книгой Татьяна Наместникова узнала много удивительного. Например, что в 1914 году в деревне Шиловщина был построен балаган для кинематографа, о котором никто из сегодняшних жителей не помнит и никогда не слышал.

Кроме того, она нашла и опубликовала билет на самолёт из Пскова в Самолву за 3 рубля и выяснила, кто этот регулярный пассажирский рейс пилотировал.

В книге также можно найти подлинные письма с фронта, фотографию, на которой у девочки к школьному портфелю прикреплён белый лоскут в знак того, что она дочь «врага народа», снимки по-зимнему тепло одетых детей с босыми ногами или, например, фотографию 1939 года, на которой артист Николай Черкасов ужинает в окружении семьи председателя колхоза посёлка Самолва, а позади него в избе вместо икон висят портреты Сталина и Микояна.

Всего в книге «Восточное Причудье» восемь разделов, она также содержит рассказ об озере, географический указатель, глоссарий, выдержки из старинного» Рыбопромышленного словаря Псковского водоёма» и отсканированные архивные документы, многие из которых представляют из себя настолько красивые изображения храмов, что, по словам Татьяны Наместниковой, хоть сейчас вставляй в рамку и на стену.

Читатели библиотеки на Конной выразили уверенность, что это издание станет книгой года не только в Пскове и Псковской области, но и во всей России.