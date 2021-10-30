Российские пловцы завоевали четыре золотые награды на четвёртом этапе Кубка мира в Казани

21:16, 30 октября 2021, ПАИ

Российские пловцы завоевали четыре золотые, 13 серебряных и 17 бронзовых наград на этапе Кубка мира на короткой воде в Казани, пишет ТАСС.

Победителями соревнований стали Алексей Ртищев (1 500 м вольным стилем), Юлия Ефимова (50 м на спине), Павел Самусенко (100 м брассом) и Климент Колесников (100 м на спине).

Серебряные награды завоевали Ефимова (200 м брассом, 50 м брассом), Колесников (100 м комплексным плаванием, 50 м на спине), Самусенко (100 м на спине), Владимир Морозов (50 м вольным стилем, 100 м вольным стилем), Анастасия Сорокина (400 м комплексным плаванием), Екатерина Никонова (200 м вольным стилем), Дарья Васькина (100 м на спине), Илья Бородин (400 м комплексным плаванием), Валерия Саламатина (800 м вольным стилем) и Дарья Устинова (200 м на спине).

Бронзу принесли Колесникова (100 м вольным стилем), Васькина (50 м на спине), Самусенко (100 м баттерфляем), Сорокина (100 м комплексным плаванием), Александра Быкова (400 м вольным стилем, 800 м вольным стилем), Даниил Шаталов (400 м вольным стилем), Григорий Тарасевич (200 м на спине, 100 м на спине), Мария Темникова (200 м брассом), Антон Чупков (100 м брассом, 200 м брассом), Сергей Фесиков (50 м на спине), Кирилл Стрельников (50 м брассом), Арина Суркова (50 м баттерфляем), Татьяна Белоногова (100 м брассом) и Егор Павлов (200 м баттерфляем).

Это заключительный этап Кубка мира в Казани. Победительницей среди женщин стала пятикратная олимпийская чемпионка австралийка Эмма Маккеон, набрав 228,3 балла. Наивысшее место среди россиянок заняла Ефимова (107,9), которая стала 10-й. У мужчин победу одержал представитель ЮАР Мэттью Сэйтс (227), Морозов (173,7) – девятый.