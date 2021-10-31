Почти 50 тысяч жителей Псковской области вылечились от коронавируса

13:46, 31 октября 2021, ПАИ

49 565 жителей Псковской области вылечились от коронавируса с начала пандемии, из них 303 — за прошедшие 24 часа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За весь период в области выявлено 58 032 случая коронавируса, скончалось 909 пациентов.

На данный момент проведено 604 198 исследований (2550 — за сутки).