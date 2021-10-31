Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 50 тысяч жителей Псковской области вылечились от коронавируса

49 565 жителей Псковской области вылечились от коронавируса с начала пандемии, из них 303 — за прошедшие 24 часа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За весь период в области выявлено 58 032 случая коронавируса, скончалось 909 пациентов.

На данный момент проведено 604 198 исследований (2550 — за сутки).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

31 октября 2021

Хэллоуин отмечают 31 октября

31 октября 2021

Международный день Чёрного моря отмечается 31 октября
31 октября 2021

В Псковскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса
31 октября 2021

«Зелёного света» в реализации планов пожелал автомобилистам Александр Котов
31 октября 2021

Михаил Ведерников поздравил работников автомобильной отрасли с профессиональным праздником
31 октября 2021

Псковскому приюту для бездомных животных «Лесопилка» требуются сотрудники
31 октября 2021

До +14 потеплеет в Псковской области 31 октября

31 октября 2021

Сыры «Аланталь» пополнили список претендентов на «Народное признание – 2021»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...