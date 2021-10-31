Почти 50 тысяч жителей Псковской области вылечились от коронавируса
49 565 жителей Псковской области вылечились от коронавируса с начала пандемии, из них 303 — за прошедшие 24 часа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
За весь период в области выявлено 58 032 случая коронавируса, скончалось 909 пациентов.
На данный момент проведено 604 198 исследований (2550 — за сутки).
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