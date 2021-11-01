Готовить курицу и наблюдать за погодой советует народный календарь в Иванов день

07:00, 01 ноября 2021, ПАИ

1 ноября православные отмечают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа.

Как сообщает calend.ru, Иоанн родился в конце IX века в семье благочестивых поселян в селе Скрино. Родителей рано не стало, и с детства она начал работать пастухом. Однажды хозяин стада избил мальчика за то, что тот потерял корову с теленком. Иоанн помолился Богу, и в случилось чудо: пастух нашел пропажу, а затем перенес теленка через реку по воде, как по суше. Хозяин щедро наградил отрока за это.

Позже Иоанн стал послушником в одном из близлежащих монастырей, там он научился читать и писать, приступил к изучению богословских книг. Затем Иоанн принял иноческий постриг и поселился в лесу в сплетенной из хвороста хижине. Однажды на его жилище напали разбойники, и он был вынужден переселиться в пещеру. Там он прожил 12 лет, молясь и соблюдая пост. О преподобном узнали в миру, к нему начали приходить больные в поисках исцеления. Из-за этого Иоанн перешел в другую пещеру, где подвизался семь лет, терпя искушения от бесов.

Но и здесь стали селиться паломники, в результате чего появился монастырь. Сначала иноки обитали в хижинах, затем построили храм и соорудили кельи. Преподобный Иоанн стал игуменом обители. Перед смертью святой избрал преемника, а сам ушел в пещеру, где провел последние пять лет жизни. Через 30 лет Иоанн явился игумену Рыльского монастыря и велел перенести его мощи в город Средец (ныне — София). Мощи святого нашли нетленными.

На Руси в Иванов (Иоаннов) день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. Люди наблюдали за погодой: снег и холод сулили позднюю и холодную весну. Оттепель говорила о том, что следующая весна будет теплой.

В народе верили, что на Ивана резвится конюшенный домовой — он треплет гривы кобылам, подымает на дыбы жеребцов. Поэтому в этот день лошадям давали отдохнуть. Также на Руси было принято резать кур и готовить из них разные блюда — жареную курицу, лапшу на курином бульоне, курники — пироги.