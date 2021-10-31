Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России увеличилось количество знакомств через интернет

Переход на удаленный режим работы, а также сокращение возможностей посещать общественные места и мероприятия привели к увеличению финансовых трат россиян на знакомства через интернет, сообщили РИА Новости.

Аналитики изучили количество, общие суммы и средние чеки на покупки россиян в категории «знакомства» по банковским картам за три квартала прошлого и текущего годов.

По результатам эксперимента общее количество операций в сегменте онлайн-знакомств выросло более чем вдвое, а средний чек при этом стал больше на 3% и составил 1584 рубля.

Также эксперты отметили у российских граждан рост интереса к поиску в Сети второй половины. При этом среди женщин эта динамика оказалась сравнительно более высокой.

Отмечается, что за три квартала этого года общее количество операций с банковскими картами по оплате услуг соответствующих тематических сайтов у представительниц прекрасного пола увеличилось более чем в три раза. Средний же чек за одну покупку по карте в этом сегменте у женщин оказался немного выше, а именно 1657 рублей против 1563 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

31 октября 2021

В России увеличилось количество знакомств через интернет
31 октября 2021

Нутрициолог рассказала, кому стоит исключить употребление фиников из рациона
31 октября 2021

Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, продлится до середины понедельника
31 октября 2021

У переболевших дельта-штаммом коронавируса часто проявляется изменение голоса, рассказал эксперт

31 октября 2021

Эксперты дали советы самозанятым, как успешнее находить клиентов
31 октября 2021

Президент РФ заявил, что климат в России теплеет быстрее, чем в среднем в мире
31 октября 2021

Специалист рассказал, как побороть метеозависимость
31 октября 2021

Стоимость продуктов для типичного завтрака за последние 10 лет увеличилась на 63%

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...