В России увеличилось количество знакомств через интернет

23:47, 31 октября 2021, ПАИ

Переход на удаленный режим работы, а также сокращение возможностей посещать общественные места и мероприятия привели к увеличению финансовых трат россиян на знакомства через интернет, сообщили РИА Новости.

Аналитики изучили количество, общие суммы и средние чеки на покупки россиян в категории «знакомства» по банковским картам за три квартала прошлого и текущего годов.

По результатам эксперимента общее количество операций в сегменте онлайн-знакомств выросло более чем вдвое, а средний чек при этом стал больше на 3% и составил 1584 рубля.

Также эксперты отметили у российских граждан рост интереса к поиску в Сети второй половины. При этом среди женщин эта динамика оказалась сравнительно более высокой.

Отмечается, что за три квартала этого года общее количество операций с банковскими картами по оплате услуг соответствующих тематических сайтов у представительниц прекрасного пола увеличилось более чем в три раза. Средний же чек за одну покупку по карте в этом сегменте у женщин оказался немного выше, а именно 1657 рублей против 1563 рублей.