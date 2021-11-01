Ставшего героем видеоролика областной филармонии мальчика ищут в Пскове

11:26, 01 ноября 2021, ПАИ

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В Псковской областной филармонии ищут мальчика, видеоролик с которым набрал в их Instagram-аккаунте более 670 тысяч просмотров. Об этом рассказал директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире первого выпуска нового видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online».

Елизавета Барышникова рассказала, что в Instagram-аккаунте филармонии опубликован видеоролик про мальчика, который идёт по улице под слова «В жизни обязательно должны быть паузы...», наложенные на грустную музыку. Школьник тащит за собой по асфальту сменку, а в правой руке держит кленовый листик.

«Там такой мальчик трогательный… с такой надеждой, что не стоит сдаваться. Мальчик тащит за собой сменку, а в правой руке у него кленовый листик. В «Инстаграме» мы набрали более 670 тысяч просмотров», – рассказала Барышникова.

Она отметила, что хорошо было бы найти этого мальчика и пригласить в БКЗ. Как минимум на детский балет. Елизавета Барышникова призвала тех, кто узнает героя видеоролика, написать в один из аккаунтов Псковской областной филармонии или Псковского агентства информации.