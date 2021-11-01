Два новых штамма коронавируса выявили в России
В Роспотребнадзоре сообщили о появлении штаммов коронавируса «мю» и «лямбда» в России, пишет РИА Новости.
Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что штамм коронавируса «лямбда» встречался на территории страны один раз, а генный вариант «мю» - три раза.
Также он отметил, что штамм «дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире. Напомним, с начала пандемии в Псковской области выявили 58 317 случаев заражения коронавирусом.
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