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Общество

Два новых штамма коронавируса выявили в России

В Роспотребнадзоре сообщили о появлении штаммов коронавируса «мю» и «лямбда» в России, пишет РИА Новости.

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что штамм коронавируса «лямбда» встречался на территории страны один раз, а генный вариант «мю» - три раза.

Также он отметил, что штамм «дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире. Напомним, с начала пандемии в Псковской области выявили 58 317 случаев заражения коронавирусом.

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