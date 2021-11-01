Два новых штамма коронавируса выявили в России

11:38, 01 ноября 2021, ПАИ

В Роспотребнадзоре сообщили о появлении штаммов коронавируса «мю» и «лямбда» в России, пишет РИА Новости.

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что штамм коронавируса «лямбда» встречался на территории страны один раз, а генный вариант «мю» - три раза.

Также он отметил, что штамм «дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире. Напомним, с начала пандемии в Псковской области выявили 58 317 случаев заражения коронавирусом.