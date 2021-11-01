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Общество

На 43% выросла динамика прививочной кампании в Псковской области

В Псковской области на 43% выросла динамика прививочной кампании. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Первый компонент прививки сделали 208 102 жителей региона, завершили вакцинацию – 195 410 человек. Всего использовано 81,1 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса. Глава региона отметил, что на этой неделе первый компонент прививки сделали более 9 тысяч жителей.

По последним данным, в Псковской области с начала пандемии коронавирусом заразились 58 317 человек, 49 870 пациентов выздоровело, 909 человек умерло.

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