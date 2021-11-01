Диггер и сокольничий из Москвы помогли псковскому приюту для бездомных животных

12:18, 01 ноября 2021, ПАИ

Московский диггер Даниил Давыдов и сокольничий Сергей Ярцев посетили приют для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове. Видео по итогам поездки в Псковскую область опубликовано на YouTube-канале Сергея Ярцева.

Известные москвичи рассказали подписчикам, что в приюте «Лесопилка» оказывается волонтерская помощь бездомным животным со всего региона. Там кормят, лечат, стерилизуют и пристраивают брошенных кошек и собак. «Лесопилка» - название народное, псковское. Официально они ПРОО «Зоозащита» - некоммерческая зоозащитная организация. В приюте от 100 до 140 животных», - говорится в анонсе к видео.

Экскурсию по приюту провела его руководитель Вера Короткова. Она рассказала московским гостям об особенностях работы волонтёров и постоянных сотрудников «Лесопилки», отметила важность помощи неравнодушных людей. «Псковичи очень помогают, мы ничего не могли бы сделать без них», - констатировала она. Вера Короткова также обратила внимание, что данная территория не принадлежит приюту и ежемесячно приходится платить за аренду 40 тысяч рублей. Однако уже скоро начнется строительство нового приюта на участке, который получила «Зоозащита».

Больше всего москвичей впечатлила история про гуся, алабая, свинью и котят, которых волонтёры спасли от смерти в заброшенном хозяйстве. «Рассказали историю — я чуть не заплакал, - поделился Сергей Ярцев. - Животных никто не кормил, стали умирать. Зоозащитники приехали, птицу уже потаскали лисы, остался в живых алабай. Он весил 16 кг, а на нем сидел гусь. И благодаря этому гуся не утащили лисы. Алабай невероятно хотел есть, но гуся не тронул, гусь на нем спасся. Еще они четырех поросят и котят забрали». Также Сергей Ярцев и Даниил Давыдов узнали о судьбе Маруси - любимице гостей «Лесопилки», познакомились с Асей, Бабусей и другими подопечными приюта.

«Животные замечательные. Мы с Даниилом Давыдовым передали им из Москвы собранный корм. Просим и вас помочь по возможности, спасибо всем, кто откликнется», - обратился Сергей Ярцев к подписчикам. По его словам, Псковская земля - уникальное место, где живут интересные люди, и фраза «Россия начинается здесь» - это реально про Псков.

«Мы от души благодарим наших новых друзей за подарки, привезенные на личном транспорте из Москвы, за теплое отношение к животным, за душевный разговор, за взгляды и отношение к проблемам, полностью совпадающие с нашими, за уверенность, которая идет от двух красивых, профессиональных, чутких, настоящих мужчин. Тот день был довольно прохладный, но приют накрыло теплом и добротой», - поделилась Вера Короткова. Она добавила, что понравившаяся москвичам хрюшка Хавронья уже передана в частное хозяйство, и теперь гусыня Марта осталась без любимого занятия — пощипать соседку за уши.

После «Лесопилки» москвичи отправились на место вероятного подъема бойцов, где велась оборона в 1941 году, вместе с псковским поисковым отрядом «Тихие зори». Даниил Давыдов отметил, что это настоящие поисковики, которые ведут огромную работу - перезахоранивают останки, возвращают ценности и личные вещи родственникам бойцов. По его словам, это очень важно.

Отметим, сокольничий Сергей Ярцев работает с хищными птицами, а также занимается исследованиями в российских архивах. На его YouTube-канале, где насчитывается 93,5 тыс. подписчиков, можно посмотреть видео про филина Варю, насладиться сюжетами на различные исторические темы.

Диггер Даниил Давыдов публикует у себя авторский материал об истории подземной и наземной Москвы, снимает видео о путешествиях, интервью с интересными людьми. У него 194 тыс. подписчиков на YouTube.