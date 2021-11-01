Великолучанин борется за звание лучшего участкового России

12:42, 01 ноября 2021, ПАИ

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Участковый уполномоченный из Великих Лук, старший лейтенант полиции Андрей Виноградов участвует в финальном этапе ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Андрей Виноградов служит в органах внутренних дел 5 лет. За 7 месяцев 2021 года на его территории обслуживания было совершено 21 преступление. Старший лейтенант раскрыл семь преступлений, привлек к административной ответственности 67 человек, из них 37 за нарушение общественного порядка. Местные жители хорошо знают своего участкового и положительно отзываются о его работе.

«В основном граждане обращаются ко мне с семейно-бытовыми проблемами. – рассказал сотрудник полиции. – К кому-то надо быть построже, к кому-то помягче, главное – к каждому гражданину найти свой подход. В данной должности я работаю почти 5 лет и в дальнейшем собираюсь добиться успехов именно в этом направлении деятельности».

Финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал 1 ноября. До 10 ноября любой желающий сможет отдать свой голос за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан. Результаты будут сопоставлены с численностью населения региона, который представляет участник.

Чтобы поддержать старшего лейтенанта полиции Андрея Виноградова, можно проголосовать здесь. Награждение победителя и призеров конкурса пройдет накануне Дня участковых уполномоченных полиции в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.