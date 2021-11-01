Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю выросла на 4%

12:53, 01 ноября 2021, ПАИ

За прошедшую неделю рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области составил порядка 4%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«В период нерабочих дней нам нужно сделать все возможное, чтобы начался спад», – отметил губернатор.

За сутки в Псковской области 285 человек заразились коронавирусом. Общее количество инфицированных COVID-19 за время пандемии – 58 317 человек. Скончались от коронавируса за сутки шесть человек.