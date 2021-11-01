Елизавета Барышникова: Ноябрь в Псковской филармонии будет очень интересным

12:55, 01 ноября 2021, ПАИ

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в прямом эфире первого выпуска нового видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online» заявила, что ноябрь в Псковской филармонии будет «очень интересным».

По словам Барышниковой, программа на будущий месяц уже спланирована. В частности, 12 и 13 ноября в филармонии пройдет «Лебединое озеро» с Имперским русским балетом.

«И конечно 25 ноября очень важное событие для нас – мы будем праздновать юбилей оркестра. Готовится очень интересный концерт», - сказала директор филармонии. Она добавила, что 19 ноября пройдет открытие международного фестиваля искусств.

«И мы делаем уникальный проект, под который сейчас уже организован новый оркестр ансамбль «Камерата Псков», к нам приезжает хоровой коллектив из Москвы. Это будет такое уникальное событие, будет звучать музыка XVII – XVIII веков. И здесь в принципе никогда такого не было», - подчеркнула она.

Елизавета Барышникова отметила, что учреждение приспособлено для соблюдения антиковидных норм. 50% ограничение по зрителям так же сохраняется.