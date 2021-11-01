Михаил Ведерников поблагодарил судебных приставов региона за ответственный труд

15:22, 01 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником судебных приставов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона заметил, что защищать конституционные права и свободы граждан, обеспечивать исполнение судебных актов и решений суда — это важная и ответственная работа. «Она требует серьезной профессиональной подготовки, исключительной компетентности, выдержки и полной самоотдачи», - уточнил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что судебные приставы Псковской области на высоком профессиональном уровне выполняют все возложенные на них обязанности, большое внимание уделяют информационной работе. «Вы активно взаимодействуете с жителями, участвуете в патриотических акциях и общественной жизни области — это заслуживает признательности и уважения», - обратился губернатор к приставам.

Слова благодарности он выразил ветеранам ведомства, которые вносят большой вклад в воспитание молодых сотрудников, передают практический опыт и лучшие традиции новому поколению судебных приставов.

Михаил Ведерников поблагодарил приставов за нелегкий и ответственный труд, верность долгу и бескорыстное служение Родине и пожелал крепкого здоровья, стойкости, выдержки и дальнейших успехов на службе.