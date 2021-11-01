Новгородская область первой в России решила продлить нерабочие дни

16:29, 01 ноября 2021, ПАИ

Новгородская область продлит нерабочие дни еще на неделю, начиная с 8 ноября. Как сообщают федеральные СМИ, это первый регион в России, который принял такое решение в целях предупреждения распространения коронавируса.

На заседании регионального оперативного штаба губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что в дополнительную неделю будут ужесточены требования к работе организаций, ряд из них приостановит работу.

Напомним, в Псковской области, которая граничит с Новгородской, нерабочие дни введены с 30 октября по 7 ноября.