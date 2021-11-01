Переписчиками в Псковской области работают только вакцинированные граждане
В Псковской области на работу переписчиком принимают только вакцинированных от коронавируса граждан. Об этом рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина во время брифинга 1 ноября.
«На стационарных участках соблюдается все меры, переписчики пользуются санитайзерами, соблюдают дистанцию 1,5 метра», - отметила Валентина Валиуллина.
Спикер отметила, что перепись можно пройти онлайн, чтобы не встречаться с переписчиком лично.
Напомним, задействованных в переписи псковичей тестируют на COVID-19 по субботам в СРЦ «Простория».
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