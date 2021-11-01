Кислород для медучреждений будут производить на территории псковской воинской части
На территории одной из воинских частей Псковской области запускается установка, которая будет производить кислород, пишет официальный Telegram-канал региона.
В рамках поручения президента России достигнуты договоренности Псковской области с Министерством обороны России, согласно которым ведомство будет оказывать содействие региону в снабжении медицинским кислородом.
Ранее сообщалось, что в регионе проблем с поставками кислорода для больниц нет. Кислород от Минобороны будет обеспечивать резервный запас.
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