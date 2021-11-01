Кислород для медучреждений будут производить на территории псковской воинской части

18:23, 01 ноября 2021, ПАИ

На территории одной из воинских частей Псковской области запускается установка, которая будет производить кислород, пишет официальный Telegram-канал региона.

В рамках поручения президента России достигнуты договоренности Псковской области с Министерством обороны России, согласно которым ведомство будет оказывать содействие региону в снабжении медицинским кислородом.

Ранее сообщалось, что в регионе проблем с поставками кислорода для больниц нет. Кислород от Минобороны будет обеспечивать резервный запас.