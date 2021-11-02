Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса – в пансионате «Кривск» Печорского района. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Всего в Псковской области активны три вспышки коронавирусной инфекции, уточнил глава региона.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 58 603 человека, выздоровело 50 177 пациентов, умерло – 915.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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