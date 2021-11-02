Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

00:06, 02 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса – в пансионате «Кривск» Печорского района. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области активны три вспышки коронавирусной инфекции, уточнил глава региона.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 58 603 человека, выздоровело 50 177 пациентов, умерло – 915.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.