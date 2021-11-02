Число выздоровевших от COVID-19 в Псковской области перевалило за 50 тысяч

08:00, 02 ноября 2021, ПАИ

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области достигло 50 177. За последние сутки от COVID-19 вылечилось 307 пациентов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусную инфекцию выявили у 58 603 человек, скончалось от коронавируса 915 пациентов.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.