Более 196 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

08:18, 02 ноября 2021, ПАИ

196 689 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 209 717 жителей региона, ревакцинировано 13 159 человек.

Всего использовано 80,8 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 58 603 человека, 50 177 пациентов выздоровело, 915 человек умерло.