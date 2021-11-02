Знания без границ от преподавателей МГУ, РАНХиГС и БГУ: как работают сетевые программы Псковского государственного университета

10:53, 02 ноября 2021, ПАИ

Жить в Пскове и учиться у преподавателей ведущих университетов России и ближнего зарубежья, получая диплом ПсковГУ, стать еще и обладателем диплома Высшей школы экономики, общаясь с единомышленниками из Москвы и Минска, отправиться туда по студенческому обмену. Все это станет реальностью для сотен молодых людей благодаря реализации в Псковском государственном университете сетевых образовательных программ с ведущими российскими и зарубежными вузами.

Чем ценны они для студентов и преподавателей, какие образовательные направления станут доступны для абитуриентов уже в будущем году и с какими вузами будет реализовано взаимодействие – об этом мы поговорили с проректором по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольгой Серовой.

– Ольга Александровна, с 2022 года университет планирует запустить сетевые программы с вузами-партнёрами. По каким направлениям?

– Уже в следующем учебном году запланирован запуск двух сетевых образовательных программ ПсковГУ с вузами Республики Беларусь. Первая – с Белорусским государственным университетом по магистерской программе «Цифровая журналистика». Руководителем программы выступает профессор Людмила Анатольевна Капитанова.

Мы рассматриваем проект не просто как программу по журналистике, а как более широкий базовый образовательный проект по развитию направлений, связанных с коммуникацией. До начала реализации программы запланировано проведение нескольких открытых мероприятий, научных конференций по тематике межкультурных и иных видов коммуникации, которые реализуются как в традиционном, так и в цифровом формате. Это взаимодействие будет осуществляться на взаимовыгодной основе, так как наш вуз давно работает по этому направлению – есть длительные проекты, которые интересуют обе стороны. Мы знаем, что у БГУ есть такие тематики, которые у нас не реализуются. Хотелось бы получить их для наших студентов. Смысл программы – это увеличение собственных лидерских позиций и снятие ресурсных ограничений за счет партнеров.

Мы надеемся, что этот образовательный модуль даст нам возможность не только развивать академическую мобильность студентов, но и приведет в дальнейшем к построению программы двух дипломов, если мы увидим, что у молодых людей есть интерес к ней. Кроме того, долгосрочной целью является формирование условий для постоянного научного диалога, связанного с данной тематикой на приграничной территории. Мы планируем, что у нас получится некий научно-образовательный симбиоз.

– Почему именно журналистика?

– Здесь несколько факторов слились вместе. Во-первых, потому что между вузами, профессорско-преподавательским составом уже был длительный процесс взаимодействия. На мой взгляд, невозможно создать сетевую образовательную программу, если перед этим не было каких-то длительных контактов, – нужно договориться по содержанию, поверить друг в друга, в то, что это даст новый импульс для развития, найти общие точки соприкосновения.

Наши студенты ездили на различные конкурсы, в том числе в Республику Беларусь, занимали там призовые места. Соответственно, в Минске очень хорошо знают наших преподавателей, их возможности, профессиональные компетенции.

– Есть уже фактическое понимание, что это будет? Чем наполнен проект?

– Сейчас как раз уточняется учебный план, примерная наполняемость дисциплинами уже понятна. Обязательно будут работать как наши преподаватели в БГУ, так и преподаватели с той стороны – у нас. Сейчас в условиях эпидемиологической обстановки мы определяем для себя, каков будет процент очного участия. Решили, что без него работать невозможно и неэффективно. Другая часть будет реализовываться с использованием дистанционных технологий. Очень важно сохранить непосредственный контакт, потому что и профессия обязывает, и качество подготовки студентов, несомненно, будет лучше.

Выбор этой сетевой программы окончательно определился в рамках «Летнего университета», потому что на тот образовательный трек, который вела Людмила Капитанова, приезжали именно студенты факультета журналистики БГУ. Отличные отзывы еще больше укрепили веру в положительные результаты новой сетевой программы.

– Кто будет преподавать?

– Мы думаем, что будем использовать весь потенциал нашего института гуманитарных наук. Здесь серьезные научные школы, связанные с филологией, литературой, русским языком как иностранным. Планируем, что наполним эту программу самым интересным содержанием. Как только все дисциплины будут согласованы, мы представим проект широкой общественности. С 1 сентября 2022 года программа уже включена в план набора.

– Ещё одна сетевая программа запускается с Белоруссией по психологии. Расскажите об этом.

– Этот проект тоже начался давно. С Витебским государственным университетом имени Машерова давно были установлены тесные связи, так как это приграничный вуз. В прошлом году, весной, когда впервые оказался возможен визит после начала пандемии, мы договорились об очень тесном сотрудничестве по разным направлениям. Так вышло, что психология стала одной из первых программ, где мы нашли точки соприкосновения и где оказалось, что у кафедр и институтов есть чем поделиться.

Направление называется «Социальная психология», коллеги уже завершают подготовку учебного плана. Если нам позволит эпидемиологическая обстановка, мы рассчитываем на более тесный контакт, на возможность визитов друг к другу для завершения работы над программой в течение этого учебного года. Мы надеемся, что будем задействовать еще и инфраструктуру региона. Потому что у нас есть очень интересные проекты, связанные с психологией, психолого-педагогическим образованием и его практической реализацией. Точно так же есть интересные находки у белорусских коллег. Мы рассмотрим возможность реализации семестрового обучения, а в дальнейшем надеемся, что получится выйти на программу двух дипломов.

В октябре 2021 года наши коллеги уже отправились по приглашению Витебского государственного университета на небольшую стажировку с чтением лекций, проведением занятий.

Курировать сетевую программу будет кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, сопровождения и развития ребенка Лариса Игоревна Максименкова.

По всем новым сетевым программам мы будем делать презентацию с привлечением региона, бизнеса. Хотели бы получить региональный заказ на подготовку таких специалистов. Кроме того, рассчитываем, что широкое использование дистанционных образовательных технологий на сегодняшний день даст возможность привлекать на эти программы абитуриентов из других регионов.

– Они смогут учиться дистанционно?

– Сегодня дистанционное обучение – это насущная потребность, в некоторых случаях запрос самого абитуриента. Особенно если речь идет о магистратуре. Обучающиеся должны работать, реализовывать полученные знания на практике, желательно уже по специальности. Не требуется, чтобы они большую часть времени проводили в университете. Важно, чтобы студенты привносили знания и навыки, приобретенные в университете, на практику, а лучшие примеры практики, наиболее актуальные кейсы могли рассматриваться на занятиях, становиться объектом научных исследований, проектной деятельности.

– Какие еще сетевые программы будут в университете?

– Сейчас разрабатывается сетевая программа «Социальная юриспруденция». Это совершенно новый тип взаимодействия с четырьмя вузами-партнерами: РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет и Псковский государственный университет.

– «Юриспруденция» – это на слуху, понятно, а «социальная юриспруденция» –что это?

– Эта программа уникальна. Были выбраны общественно важные сферы, которые чрезвычайно актуальны для граждан, государственных служб, некоммерческого сектора. Они определяют благополучие человека, его ощущение комфортности проживания, формируют позитивное отношение к государству. Профессиональных юристов, задействованных в этой сфере, недостаточно. Чаще всего это связано с финансовыми особенностями, с тем, что длительное время наиболее привлекательными считались такие направления, как корпоративное право, правовое обеспечение бизнеса. Но мы видим, что, например, оказание помощи паллиативным пациентам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, правовая поддержка военнослужащих, обеспечение защиты законных интересов неполных семей, детей является актуальной задачей и привлекает сегодня специалистов разных профессий.

Надеемся также, что среди молодых людей будет достаточное количество желающих получить дополнительные компетенции, которые не всегда связаны только лишь с юридическими навыками, но еще и с теми навыками, которые есть у специалистов, работающих в социальной сфере.

Магистерские диссертации по данной программе пройдут как часть проектной деятельности. Студенты смогут предложить решение задач, стоящих перед регионом, отдельными организациями и гражданами.

– В следующем году запускается и программа совместно с МГУ?

– Да, с 1 сентября 2022 года также стартует сетевая программа бакалавриата с МГУ по биологии – «Биомедицина». На наш взгляд, это более сложная история, потому что магистратура длится всегда два – два с небольшим года, а бакалавриат – это как минимум четыре года, что подразумевает более длительный горизонт планирования.

Это направление разрабатывается в рамках стратегии развития Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Сюда включены все проекты, связанные с медицинским классом, с той программой, которая реализуется под руководством ректора Натальи Анатольевны Ильиной в Образовательном центре «Сириус».

Мы понимаем, что биологический факультет МГУ – абсолютно признанный лидер в сфере биологии в стране, и его участие в подготовке наших студентов – это большой старт для дальнейшей активизации этого направления. На сегодняшний день биомедицинские технологии являются одним из наиболее растущих рынков во всем мире. Понятно, что специалистов, которые будут владеть необходимыми компетенциями, сегодня недостаточно.

Для нас это очень интересный, совершенно новый опыт, и мы надеемся, что через определенное время он даст существенное улучшение качества подготовки абитуриентов у нас в регионе. Также планируем привлекать талантливых ребят из других регионов.

– Какие еще проекты реализуются?

– Мы работаем в рамках конкурсной истории по искусственному интеллекту и запускаем в будущем году три абсолютно новые программы, связанные с применением этой технологии. Главную роль здесь играет Ульяновский технический университет, который оказался основным участником конкурса и лидером сформированного консорциума. Как только вся документация будет сдана в соответствии с требованиями, будет подтверждено качество выполненной работы, мы выйдем на заключение сетевых договоров.

Интервью подготовлено пресс-службой Псковского государственного университета.