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Общество

Более 30 специалистов занимаются строительством парка «Россия – моя история» в Пскове

Фото: пресс-служба администрации региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросу строительства здания интерактивного парка «Россия — моя история» в Пскове и благоустройства прилегающей территории. Участие в нем приняли руководители профильных региональных комитетов, представители подрядной организации, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего на объекте задействовано более 30 специалистов. К моменту поставки стройматериалов количество строителей для оперативного монтажа конструкций будет увеличено.

Руководитель подрядной организации Сергей Ополченский во время своего выступления проинформировал, что компания произвела закупки большей части необходимых строительных материалов. Поставка их большей части запланирована на середину ноября. Специалисты завершают работу с металлоконструкциями, основной упор в настоящее время делается на монтаж кровли.

В завершение Михаил Ведерников поручил максимально сконцентрироваться на строительной готовности объекта. Глава региона подчеркнул, что необходимо проанализировать график проведения работ и выделить те направления, которые можно вести параллельно, а после этого решить — будет ли подрядчик увеличивать количество рабочих или привлечет субподрядчика. Ряд поручений по контролю над реализацией проекта и формированию окончательного перечня работ губернатор дал региональному комитету по строительству и ЖКХ.

Фото Арсения Тимашова

Напомним, «Россия — моя история» — это мультимедийная выставочная система, в которой панорамно изображена история нашей страны со времен ее зарождения до наших дней. В ней будут использованы только современные технологии — мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации. По всей стране такие парки построены в основном в мегаполисах. Решение о строительстве в Пскове стало исключением, учитывая богатейшее историко-культурное наследие и туристический потенциал региона.

Как идет строительство и когда сдадут парк, читайте в материале ПАИ.

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