Публикуем видео ДТП с нетрезвым водителем в Печорском районе

11:00, 02 ноября 2021, ПАИ

Публикуем видео с места дорожно-транспортного происшествия в Печорском районе.

2 ноября в 9:10 на 36-м километре автодороги Неелово – Кудина Гора – Печоры в результате ДТП госпитализировали 65-летнего водителя автомобиля «Рено Дастер», который не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. Как отметили очевидцы происшествия, водитель превысил скорость, у него имелись признаки алкогольного опьянения.