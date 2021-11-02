Публикуем видео ДТП с нетрезвым водителем в Печорском районе
Публикуем видео с места дорожно-транспортного происшествия в Печорском районе.
2 ноября в 9:10 на 36-м километре автодороги Неелово – Кудина Гора – Печоры в результате ДТП госпитализировали 65-летнего водителя автомобиля «Рено Дастер», который не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. Как отметили очевидцы происшествия, водитель превысил скорость, у него имелись признаки алкогольного опьянения.
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