В Псковской области наблюдается ажиотаж на бронирование отелей

13:00, 02 ноября 2021, ПАИ

Несмотря на призывы к туристам не приезжать из-за тяжёлой эпидситуации, в нерабочие дни в Псковской области наблюдается ажиотаж на бронирование отелей, выяснило Псковское агентство информации.

В частности, ПАИ узнало, как в нерабочие дни обстоят дела с загруженностью отелей «Псковская Швейцария» в Печорском районе, «Арина Р» в Пушкиногорском районе и «Имение Алтун» в Новоржевском районе.

Администраторы заведений отметили, что отели работают с 50-процентым ограничением от максимальной заполняемости. При этом все доступные для заселения номера заняты.

Поток туристов большой, ближайший въезд можно запланировать только после 7 ноября, подчеркнули администраторы трёх псковских отелей.

Напомним, что согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 30 октября по 7 ноября номерной фонд гостиниц может быть заполнен только на 50 %. При этом заселиться в отели можно только с QR-кодом или справкой о перенесённом COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев или отрицательным ПЦР-тестом (не более 72 часов).

Ранее главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук призвал туристов в период нерабочих дней отложить поездки в регион, а жителям остаться дома.