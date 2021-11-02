В Пскове нашли героя видеоролика областной филармонии

11:59, 02 ноября 2021, ПАИ

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала, что герой известного видеоролика был найден. Им оказался ученик псковской школы №1.

«Откликнулась мама мальчика, которая узнала своего ребенка. Его зовут Тимур, на том видео он шел в школу», - пояснила Елизавета Барышникова, добавив, что вручит лично маме школьника пригласительный билет на детский балет «Лебединое озеро».

Напомним, в Instagram-аккаунте областной филармонии был опубликован видеоролик про мальчика, который идёт по улице под грустную музыку. Школьник тащит за собой по асфальту сменку, а в правой руке держит кленовый листик. Видео набрало 670 тысяч просмотров.