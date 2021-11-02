Время отправления самолета Псков – Москва снова перенесли
Время отправления самолета Псков — Москва перенесли на 12:30. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Напомним, рейс был задержан в связи с метеоусловиями в Москве — там сильный туман. Ранее директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов отметил, что время отправления перенесено на 11:30.
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