Время отправления самолета Псков – Москва снова перенесли

11:47, 02 ноября 2021, ПАИ

Время отправления самолета Псков — Москва перенесли на 12:30. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Напомним, рейс был задержан в связи с метеоусловиями в Москве — там сильный туман. Ранее директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов отметил, что время отправления перенесено на 11:30.