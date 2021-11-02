100 млн рублей направили на выплаты на детей от трех до семи лет в Псковской области

13:05, 02 ноября 2021, ПАИ

100 млн рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов на финансирование ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет, пишет официальный Telegram-канал региона.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.

Напомним, накануне 264 млн рублей направил комитет по социальной защите населения региона в районы на финансирование по ряду выплат.