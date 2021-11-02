Михаил Ведерников ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября

14:11, 02 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия 24» ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября.

«У нас не самая развития экономика, и чтобы быть конкурентными с другими регионами нужно, чтобы все сферы экономики работали», - отметил глава региона.

Губернатор добавил, что регион аккуратно вводит ограничения и делается все, чтобы 8 ноября вернуться к нормальному рабочему режиму.

Михаил Ведерников выразил надежду, что времени для стабилизации ситуации с распространением вируса будет достаточно, чтобы не продлевать нерабочие дни, однако власти региона будут ориентироваться на ситуацию с распространением заболевания.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. COVID-ограничения в Псковской области в инфографике смотрите здесь.