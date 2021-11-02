Жернова мельницы XVI–XVII века с зерном нашли псковские археологи на улице Поземского
В Пскове на улице Леона Поземского археологи обнаружили жернова мельницы XVI–XVII века. Об этом сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.
Археологи отметили, что под жерновами сохранилось зерно.
Напомним, около 700 ценных находок нашли археологи во время изучения культурного слоя Пскова, проводимого в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.
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02 ноября 2021
Жернова мельницы XVI–XVII века с зерном нашли псковские археологи на улице Поземского