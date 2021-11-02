Жернова мельницы XVI–XVII века с зерном нашли псковские археологи на улице Поземского

14:43, 02 ноября 2021, ПАИ

В Пскове на улице Леона Поземского археологи обнаружили жернова мельницы XVI–XVII века. Об этом сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

Археологи отметили, что под жерновами сохранилось зерно.

Напомним, около 700 ценных находок нашли археологи во время изучения культурного слоя Пскова, проводимого в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.