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Члены псковского Молодёжного парламента озвучили пожелания новому созыву

Подходит к концу работа второго созыва Молодёжного парламента Псковской области, в рамках которого функционировала дискуссионная площадка «Свежий ПоМол». Ребята рассказали Псковскому агентству информации, что для них значит Молодёжный парламент, чего удалось реализовать за два года и какие пожелания у них к будущему созыву.

Заместитель председателя объединения Яна Васюцкая заявила, что Молодёжный парламент — это люди, знания и опыт.

Член парламента Мария Осипова сказала, что это место для молодёжи, где можно не только решать вопросы и получать на них ответы. Здесь можно быть услышанным друг другом, это коммуникация и общение.

Председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова добавила, что кто-то идёт сюда за опытом, кто-то — найти команду под конкретный проект, кто-то — просто посмотреть, что это.

Председатель комитета по вопросам социальной сферы Иван Екимов пошёл в Молодёжный парламент потому, что ему не хватало быть услышанным. «Чтобы тебя услышали наверху, ты должен что-то делать и доводить свои проекты до конца», - уверен молодой человек. Ему больше всего запомнился проект Лига дебатов «Истина».

Председатель правового комитета Молодёжного парламента Алина Кулик рассказала, что главный её результат за два года — симбиоз интеллектуального и творческого ума.

«Открывайте любую дверь, и вам обязательно ответят. Будьте дерзкими, смелыми, решительным, и главное - не тратьте время впустую», - обратилась Юлия Лысова к будущим членам Молодёжного парламента третьего созыва.

Напомним, состав Молодёжного парламента на 2021-2023 годы должен быть определён не позднее окончания текущего года. Новый состав сократится с 44 до 26 человек. 

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