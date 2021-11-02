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Полиция усилит работу на дорогах Псковской области в нерабочие и праздничные дни

В период нерабочих и праздничных дней ГИБДД усилит работу на дорогах Псковской области. Инспекторы будут обращать внимание в первую очередь на состояние водителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По данным ведомства, согласно статистике, в выходные дни наблюдается большое количество нетрезвых водителей, из-за чего происходит больше ДТП. При этом повышается тяжесть последствий этих аварий.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом не только исключить сами факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём.

«Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните в полицию», - отметили в ведомстве. 

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств помнить о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция.

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