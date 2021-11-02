Акция «Чистые игры в Овсище» поборется за «Народное признание» в номинации «Экомышление»

15:47, 02 ноября 2021, ПАИ

Экологическая акция «Чистые игры в Овсище», которая прошла 24 апреля на берегу реки Великой, пополнила список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2021» в номинации «Экомышление».

Заявку прислала группа микрорайона «ВКонтакте» «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» по итогам опроса жителей. В ней говорится, что акцию провел клуб семьи и добрососедства «Вместе». В мероприятии приняли участие 24 команды. Они соревновались в уборке берега: игровые баллы присваивались за количество собранного мусора, за интересные находки, участие в эковикторине и разных конкурсах и интеллектуальных квестах.

Всего участники «Чистых игр» собрали более тонны мусора. При этом стекло и батарейки собирались отдельно, чтобы отправить на переработку. Собрано 208 мешков смешанного мусора, 123 мешка стекла, 23 покрышки и 30 кг крупногабарита.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.