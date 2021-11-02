«Главная тема»: Объявленные каникулы – время для здоровья или отдыха?

19:14, 02 ноября 2021, ПАИ

Несмотря на все призывы к туристам не ехать в регион из-за тяжёлой эпидобстановки, отели Псковской области загружены. Как это вышло, какие прогнозы по заболеваемости и продлят ли выходные в регионе?

Об этом смотрите в новом выпуске программы «Главная тема».