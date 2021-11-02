Освещение на улице Новгородской в Пскове появится в этом месяце

20:02, 02 ноября 2021, ПАИ

В Пскове на улице Новгородской освещение появится в ноябре. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин, отвечая на вопрос местной жительницы в Instagram.

Псковичка обратила внимание на отсутствие освещения в Любятово. «Дети ходят в школу и со школы по проезжей части», – отметила местная жительница.

В настоящее время работы по установке светильников подходят к концу.

«В ноябре планируем их подключить», – добавил Елкин.

Напомним, накануне новые фонари установили на Рижском проспекте в Пскове.