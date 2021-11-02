Освещение на улице Новгородской в Пскове появится в этом месяце
В Пскове на улице Новгородской освещение появится в ноябре. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин, отвечая на вопрос местной жительницы в Instagram.
Псковичка обратила внимание на отсутствие освещения в Любятово. «Дети ходят в школу и со школы по проезжей части», – отметила местная жительница.
В настоящее время работы по установке светильников подходят к концу.
«В ноябре планируем их подключить», – добавил Елкин.
Напомним, накануне новые фонари установили на Рижском проспекте в Пскове.
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