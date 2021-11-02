Врач развеял главные мифы о вакцинации от COVID-19

21:55, 02 ноября 2021, ПАИ

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале развеял популярные мифы о вакцинации от коронавируса.

Эксперт отметил, что все доводы противников вакцинации – «вопиющая безграмотность и словоблудие».

«Сегодня 61 страна в 485 клинических испытаниях тестируют 155 новых вакцин от коронавируса. Что – ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин – неграмотные идиоты?», – подчеркнул Мясников.

Напомним, три района Псковской области отстают по темпам вакцинации от COVID-19.