Врач развеял главные мифы о вакцинации от COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале развеял популярные мифы о вакцинации от коронавируса.
Эксперт отметил, что все доводы противников вакцинации – «вопиющая безграмотность и словоблудие».
«Сегодня 61 страна в 485 клинических испытаниях тестируют 155 новых вакцин от коронавируса. Что – ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин – неграмотные идиоты?», – подчеркнул Мясников.
Напомним, три района Псковской области отстают по темпам вакцинации от COVID-19.
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