Глава Великих Лук принял участие во Всероссийской переписи населения

23:17, 02 ноября 2021, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский принял участие во Всероссийской переписи населения, которую назвал одним из важных для России событий последнего десятилетия, сообщается на сайте администрации района.

«Принять участие во Всероссийской переписи населения можно на любом стационарном переписном участке, который удобен для посещения территориально. В Великих Луках данные переписные участки открыты по семи адресам. Полный их список и режим работы есть на сайте Госуслуг и на сайте www.strana2020.ru. Участки работают с восьми утра до восьми вечера ежедневно», – отметил глава города, добавив, что пройти перепись можно и онлайн – на сайте госуслуг.

Николай Козловский добавил, что уже прошел анкетирование на сайте Госуслуг.

«Призываю каждого из вас проявить гражданскую активность и принять участие в переписи. Это необходимо для эффективного планирования в области экономики, социальной сферы, благоустройства, для понимания того, сколько школ, детских садов нам нужно строить. Статистические данные, полученные в ходе переписи, позволят строить более точные долгосрочные планы развития не только на уровне города или региона, но и всей нашей страны. Поэтому участие в переписи очень важно», – подчеркнул глава муниципалитета.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Также у каждого переписчика будет официальное удостоверение.

Согласно последним данным, в Псковской области участие в переписи приняли уже более 46% жителей.