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Экономика

На 39% вырос спрос на жилье после объявления нерабочих дней в России

После объявления длинных выходных россияне начали активно скупать недвижимость. За последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на вторичное жилье — на 11,9%, пишет газета «Известия».

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что многие из тех, кто подбирал жилье, постарались ускорить процесс совершения сделки, а также активизировались россияне, которые опасаются затяжного локдауна и растущей инфляции.

Спрос на жилье объясняется тревожностью россиян, связанной с вероятностью ухудшения эпидситуации и снижения доходов и повышения ключевой ставки.

Заместитель генерального директора компании «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов также сообщил о спросе на квартиры в конце октября – начале ноября. Это связано прежде всего с повышением ключевой ставки 22 октября с 6,75% до 7,5%.

Если не будет введен длительный локдаун, цены на первичное жилье в Москве могут увеличиться примерно на 5% до конца года. В крупных городах страны рост составит 3-5%.

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