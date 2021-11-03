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Общество

ОАО «Красное знамя» поборется за «Народное признание-2021» в номинации «Открытие»

ОАО «Красное знамя», расположенное в деревне Насва Новосокольнического района, выдвинули на соискание общественной премии Псковской области  «Народное признание-2021» в номинации «Открытие». Заявку прислала редакция газеты «Новосокольнический край».

В 2021 году в ОАО «Красное знамя» на полную мощность заработала молочно-товарная ферма на 1800 коров. Решение разработать проект молочно-товарной фермы бывший генеральный директор, который работал в этой должности с 2005 года, председатель комитета по экологической политике, АПК и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов принял еще в 2014 году. Через некоторое время нашелся инвестор, стоимость проекта составила 1 млрд 200 млн рублей.

Новую ферму на площади 27 гектаров построили за полтора года, за девять месяцев она произвела 13939 тонн молока. Это в три раза больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Продуктивность дойного стада составила 8043 килограмма молока. Плюс к уровню прошлого года - 2171 килограмм. ОАО «Красное знамя» является племзаводом по голштинской породе крупнорогатого скота.

В заявке отмечается, что строительство молочно-товарной фермы в ОАО «Красное знамя» позволило решить две проблемы — ликвидировать недостаток квалифицированной рабочей силы и увеличить производительность труда. Этого удалось достичь за счет внедрения в производство роботизированных процессов доения, кормления и содержания животных.

1 ноября общим собранием акционеров генеральным директором ОАО «Красное знамя» избран Владимир Довгун.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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