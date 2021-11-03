Псковичей предупредили о похолодании и мокром снеге на следующей неделе

13:27, 03 ноября 2021, ПАИ

О погоде в ближайшие дни рассказала Псковскому агентству информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Эта десятидневка закончится без осадков в виде снега, – отметила метеоролог. – Во второй десятидневке, по предварительному прогнозу, ожидается мокрый снег и дождь».

4-5 ноября дневные температуры сохранятся на уровне +7…+12 градусов, +5…+10 градусов. Ночные 0…+5. А с 6-7 числа ожидается похолодание – дневные температуры будут ниже: +3…+8 и +4…+9 градусов. Ночные температуры останутся неизменными.

Ранее Тала Нещадимова рассказала о погоде на ноябрьские праздники.