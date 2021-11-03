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Общество

В Калининградской области запретят посещать торговые центры без QR-кодов

С 8 ноября в Калининградской области вводятся QR-коды для посещения кафе и ресторанов, торговых центров и фитнес-центров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт правительства региона. 

«С 8 ноября по QR-коду можно будет посещать торговые центры и общепит. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба в среду, 3 ноября», - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что кафе и рестораны в регионе будут работать с 6 утра до полуночи.

С 8 ноября в обычном режиме начинают работать детские сады, также к обучению приступят учащиеся начальной школы. Для среднего и старшего звена вводится дистанционное обучение до 15 ноября. Учебные заведения среднего профессионального образования также продолжат работу в дистанционном режиме.

«В связи с высокой заболеваемостью для неработающих пенсионеров 65+ сохраняется режим самоизоляции», - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. COVID-ограничения в Псковской области в инфографике смотрите здесь.

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