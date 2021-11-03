В ПсковГУ прокомментировали федеральную инициативу создания молодёжных лабораторий

16:34, 03 ноября 2021, ПАИ

Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал прокомментировал федеральную инициативу создания молодёжных лабораторий в России. Он заявил, что это поможет привлечь и закрепить молодых ученых в отечественных лабораториях.

«В настоящее время ситуация в научных лабораториях российских вузов и НИИ РАН такова, что средний возраст сотрудников в среднем старше 50 лет. Это связано зачастую с утечкой молодых кадров за границу, уходом в коммерческие лаборатории, недостатком программ поддержки молодых ученых», - заметил Тарас Антал. Он подчеркнул, что основные научные результаты в мировой науке создаются именно аспирантами и молодыми постдоками-исследователями, недавно защитившими диссертацию. «Данная инициатива как раз нацелена на привлечение и закрепление молодых ученых в отечественных лабораториях за счет формирования молодежных лабораторий и их финансовой поддержки на начальном этапе», - считает эксперт.

Напомним, всего в 2021 году в России появятся 120 новых молодежных лабораторий в рамках национального проекта «Наука и университеты». Руководителями этих лабораторий станут молодые ученые.