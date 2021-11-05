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Михаил Ведерников пообещал помочь с ремонтом кровли в одной из школ Пустошкинского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал помочь с ремонтом кровли в школе деревни Вербилово Пустошкинского района. Об этом стало известно в ходе прямой линии главы региона Михаила Ведерникова с редакторами районных газет. 

Редактор газеты «Вперёд» Пустошкинского района Людмила Трофимова рассказала о ситуации с протекающей крышей в сельской школе в деревне Вербилово.

По её словам, этим летом педагогический коллектив традиционно готовил сельское учреждение образования к новому учебному году. Отремонтировали классы, просторный коридор, обновили интерьеры. И, конечно, первого сентября все – и педагоги, и дети, и родители – радовались обновлённой школе. Но, как оказалось, радость была преждевременной. Настал сезон осенних дождей, и потекла старая, латанная-перелатанная крыша. 

«Вначале просто капало, потом полило. Пришлось бежать за тазиками, расставлять в коридорах, да в классах, в том числе и в новеньком кабинете «Точки роста» – здесь водица капает в ведерко. Родители встревожены, педагоги расстроены. Своими силами им такой ремонт не потянуть. В комитете по образованию Псковской области, куда поступило обращение от района, заявили, что ремонт запланирован, но в следующем году. А решать проблему нужно срочно. Вот и обратились читатели к главному редактору с просьбой при возможности попросить о помощи главу региона», – отмечает районное издание «Вперёд».

«Я обязательно попрошу Андрея Ермакова [руководитель комитета по образованию Псковской области. – ПАИ] выехать на место, оценить, что можно сделать прямо сейчас. Возможно, какие-то противоаварийные, точечные работы», – ответил губернатор.

Михаил Ведерников назвал сложившуюся ситуацию недопустимой. «Честно говоря, у меня не было информации по этой школе. Если временные меры не помогут, тогда, может быть, какие-то передвижки будем осуществлять и разыгрывать конкурсы максимально оперативно», – сказал он.

По итогам встречи было подчеркнуто, что подобное общение помогает редакциям напрямую задавать вопросы главе региона, озвучивать чаяния жителей своего района, просить о помощи в конкретных случаях. Как результат – находятся решения для многих вопросов. Надеемся, что и в деревне Вербилово вскоре начнётся ремонт кровли, отметили в газете.

20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.

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