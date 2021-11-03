Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для школ до 2024 года

17:25, 03 ноября 2021, ПАИ

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса до 2024 года. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Напомним, в соответствии с требованиями за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.

Напомним, с 25 октября по 3 ноября школы Псковской области ушли на каникулы. С 4 по 7 ноября вместе со всей страной школьники отправятся на выходные. После 7 ноября школы региона вернутся к работе в очном режиме.