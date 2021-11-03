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Общество

В школах Островского района решат проблему с кухонным оборудованием в пищеблоках

Фото из архива газеты "Островские вести"

Во время прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым главный редактор газеты «Островские вести» Нина Ильич подняла вопрос о возможности обновления кухонного оборудования в школьных пищеблоках по программе лизинга при условии погашения процентов за счёт муниципалитета.

«Будет ли реализована данная программа модернизации оборудования, и если да, то в какие сроки?» — спросила главный редактор издания.

Как пояснил Михаил Ведерников, данный вопрос действительно прорабатывался, но при детальном изучении цена вопроса оказалась довольно высокой и регион решил отказаться от этой программы. Однако, добавил Михаил Ведерников, мероприятия по обновлению пищеблоков в образовательных учреждениях проводят, в прошлом году на эти цели было выделено порядка 48 миллионов рублей, в этом году – 20 миллионов. Кроме того, ведётся обновление пищеблоков в рамках программы приграничного сотрудничества.

Глава региона порекомендовал подготовить списки школ, в которых необходимо обновить оборудование.

«Мы посмотрим с руководителем комитета по образованию конкретно по каждой школе», — добавил губернатор.

Встреча с редакторами районных газет состоялась 20 октября в режиме ВКС. Всего было поднято порядка 25 вопросов.

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