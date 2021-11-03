Разгромившие Финский парк хулиганы арестованы в Пскове

18:19, 03 ноября 2021, ПАИ

Хулиганов, устроивших погром в Финском парке в Пскове, арестовали на трое суток, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

24 сентября юноши 21 и 20 лет устроили погром в псковском парке. Они перевернули скамейки и теннисный стол, сломали качель, разбили и перевернули урны.

Сегодня, 3 ноября, Псковский городской суд вынес им наказание в виде административного ареста на трое суток по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).