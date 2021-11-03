Герою видеоролика Псковской областной филармонии вручили билеты на балет «Лебединое озеро»

19:09, 03 ноября 2021, ПАИ

Герою видеоролика Псковской областной филармонии, ученику псковской школы № 1 Тимуру вручили билеты на балет «Лебединое озеро». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте областной филармонии.

«Встретились с Тимуром и вручили билеты на балет «Лебединое озеро», который состоится 13 ноября. Это будет первый в его жизни балет», – говорится в сообщении.

Напомним, в Instagram-аккаунте областной филармонии был опубликован видеоролик про мальчика, который идёт по улице под грустную музыку. Школьник тащит за собой по асфальту сменку, а в правой руке держит кленовый листик. Видео набрало почти 1 млн просмотров.