Ещё один пункт вакцинации от COVID-19 планируют открыть в Пскове

00:09, 04 ноября 2021, ПАИ

Ещё один пункт вакцинации от коронавируса планируют открыть в Пскове. Об этом было объявлено в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и. п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Стороны обсудили вопрос об обустройстве пункта вакцинации на территории Запсковья в ТРК «Рубин». Проработка вопроса ведётся по просьбам жителей совместно с комитетом по здравоохранению региона.

Напомним, в настоящий момент в Пскове работает пять пунктов вакцинации от коронавируса – в СРЦ «Простория», в ТЦ «Империал», в ТЦ «Акваполис», в ТЦ «Фьорд Плаза», в СК «Ледовый дворец». Время работы пунктов вакцинации в Пскове можно узнать здесь.