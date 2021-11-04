Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Председатель псковского комитета по культуре присоединилась к Большому этнографическому диктанту

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева присоединилась к Большому этнографическому диктанту. Она поделилась впечатлениями с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Диктант позволяет оценить уровень своих знаний традиций предков и сформировать представление о многонациональной культуре нашей страны», – отметила Ольга Тимофеева и пожелала всем пройти диктант с наилучшими результатами.

Написали диктант и сотрудницы Изборского музея-заповедника, вместе с ними на 13-метровую высоту поднялся корреспондент ПАИ. Он узнал, что в общем блоке вопросов спрашивают о том, что готовят для встречи невесты на традиционной башкирской свадьбе и с чем никогда не танцуют адыгейцы.

Большой этнографический диктант стартовал накануне Дня народного единства. В этом году из-за пандемии он проходит онлайн на сайте miretno.ru и длится пять дней – с 3 по 7 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

04 ноября 2021

Александр Котов: Решение задач сегодняшнего дня невозможно без народного единения
04 ноября 2021

Видео: Тиранники и мамонты – как проходит этнографический диктант в Пскове
04 ноября 2021

Михаил Ведерников пожелал жителям региона силы духа и уверенности в завтрашнем дне
04 ноября 2021

День народного единства отмечается 4 ноября
04 ноября 2021

Более 198 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
04 ноября 2021

Незначительное снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Псковской области
04 ноября 2021

Концепцию украшения Пскова к новогодним праздникам рассмотрели Михаил Ведерников и Борис Елкин
04 ноября 2021

Ещё один пункт вакцинации от COVID-19 планируют открыть в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...