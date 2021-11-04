Председатель псковского комитета по культуре присоединилась к Большому этнографическому диктанту

10:14, 04 ноября 2021, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева присоединилась к Большому этнографическому диктанту. Она поделилась впечатлениями с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Диктант позволяет оценить уровень своих знаний традиций предков и сформировать представление о многонациональной культуре нашей страны», – отметила Ольга Тимофеева и пожелала всем пройти диктант с наилучшими результатами.

Написали диктант и сотрудницы Изборского музея-заповедника, вместе с ними на 13-метровую высоту поднялся корреспондент ПАИ. Он узнал, что в общем блоке вопросов спрашивают о том, что готовят для встречи невесты на традиционной башкирской свадьбе и с чем никогда не танцуют адыгейцы.

Большой этнографический диктант стартовал накануне Дня народного единства. В этом году из-за пандемии он проходит онлайн на сайте miretno.ru и длится пять дней – с 3 по 7 ноября.