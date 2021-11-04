Telegram-канал «Псковские новости» лидирует по индексу цитируемости по итогам октября

10:00, 04 ноября 2021, ПАИ

Telegram-канал «Псковские новости» лидирует по индексу цитируемости по итогам октября. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовал ТГ-канал «Псковские новости».

По данным авторов исследования, ТГ-канал «Псковские новости» продолжает лидировать по индексу цитируемости с показателем 120 единиц, следом – ПЛН со 115 и «Прикладная социопатия» со 113 единицами.

К слову, лидерство «Псковских новостей» по индексу цитирования как телеграм-аватара Псковского агентства информации повторяет тенденцию ПАИ: по итогам октября, по данным «Медиалогии», информагентство лидирует по индексу цитируемости среди региональных интернет-изданий.

В то же время на первом месте по приросту подписчиков в октябре стал «Официальный телеграм Псковской области».

Авторы исследования добавили, что рывком месяца стал ЧП-канал «Псковская сводка», который обошёл по числу подписчиков «Псковские новости». «Как мы и прогнозировали, грамотно выстроенная работа с оперативным и эксклюзивным освещением ЧП и ДТП найдёт свою благодарную аудиторию, которая будет только расти. Так и случилось», – заметили авторы исследования.

Учитывая, что «Псковская сводка» – это ещё один проект общей редакции ПАИ и районных газет, так же как и «Псковские новости», информационная капитализация государственного медиахолдинга продолжает увеличиваться.