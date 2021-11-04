Наталья Исакова: Перепись создана для поддержки граждан
Перепись даёт актуальную информацию, на основе которой можно выработать направления поддержки и развития населения, в том числе национальные программы и проекты. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации заявила исполняющая обязанности директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.
По её словам, для получения информации об обществе и определения перспективы дальнейшего развития необходимо вмешательство государства, чем и является Всероссийская перепись населения.
Наталья Исакова поделилась своим опытом прохождения переписи населения на «Госуслугах»: «В этом году перепись населения можно пройти через «Госуслуги». Она организована так, что можно переписать не только себя, но и своих родственников, поэтому это достаточно удобно. Буквально после того, как я переписала себя и всю свою семью на портале госуслуг, через пару дней ко мне пришёл переписчик. Он отсканировал мой индивидуальный QR-код для того, чтобы внести эти данные. Конечно, это и безопасно в условиях пандемии, и очень удобно».
Наталья Исакова рассказала, что её знакомые тоже прошли перепись населения – на «Госуслугах» либо в стационарных учреждениях. «Организована работа во всех направлениях: и дистанционно, и на стационарных участках, и информационная поддержка – гражданам в доступной форме объясняют, как можно пройти перепись населения», – заключила она.
Напомним, что сроки онлайн-переписи населения в России через портал госуслуг продлили до 14 ноября.
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