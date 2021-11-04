Василий Делистоян: Перепись позволит выстроить национальную политику государства

16:33, 04 ноября 2021, ПАИ

Руководитель Псковской областной организации «Межнациональное единство» Василий Делистоян в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал, что принять участие в переписи населения очень важно, потому что знание полного национального состава России позволит грамотно выстроить национальную политику государства.

«Я считаю, что принять участие в переписи очень важно, так как мы живем в многонациональной стране и, в том числе, в многонациональном регионе. Правильно сформированная этническая картина страны, знание ее полного национального состава позволит грамотно выстроить национальную политику для государства», - заявил Василий Делистоян. Он уточнил, что в Псковской области проживает большое количество малых и средних народов.

Василий Делистоян добавил, что не только его семья, но и члены организации «Межнациональное единство» приняли участие в переписи населения. Для этого они воспользовались порталом госуслуг, что оказалось очень удобным. «Можно в любое время, в любом месте пройти перепись населения в приложении, не боясь коронавируса», - заметил собеседник ПАИ.

Ранее о важности переписи населения рассказала Наталья Исакова.

Напомним, что Сроки онлайн-переписи населения в России через портал госуслуг продлили до 14 ноября.