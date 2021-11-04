Василий Делистоян: Перепись позволит выстроить национальную политику государства
Руководитель Псковской областной организации «Межнациональное единство» Василий Делистоян в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал, что принять участие в переписи населения очень важно, потому что знание полного национального состава России позволит грамотно выстроить национальную политику государства.
«Я считаю, что принять участие в переписи очень важно, так как мы живем в многонациональной стране и, в том числе, в многонациональном регионе. Правильно сформированная этническая картина страны, знание ее полного национального состава позволит грамотно выстроить национальную политику для государства», - заявил Василий Делистоян. Он уточнил, что в Псковской области проживает большое количество малых и средних народов.
Василий Делистоян добавил, что не только его семья, но и члены организации «Межнациональное единство» приняли участие в переписи населения. Для этого они воспользовались порталом госуслуг, что оказалось очень удобным. «Можно в любое время, в любом месте пройти перепись населения в приложении, не боясь коронавируса», - заметил собеседник ПАИ.
Ранее о важности переписи населения рассказала Наталья Исакова.
Напомним, что Сроки онлайн-переписи населения в России через портал госуслуг продлили до 14 ноября.
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